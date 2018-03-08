Предатели, не забудьте “проголосовать” за продолжение банкета нищеты и безмолвного рабства. Вам за это даже медальку дадут… Она станет вашей личной “черной меткой”.

1. Пилотки не заржавеют! Оккупанты провели очередной военный шабаш для детей в Судаке “Мы — наследники победы — 2018”, информирует svodka.net.

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2. В Севастополе оккупанты вчера торжественно встретили из Сирии очередную партию убийц сирийских женщин и детей. Как же низко ты пал, Севастополь, за последние 4 года. Отмоешь ли ты когда-нибудь свои руки, залитые кровью? Тем временем, продолжая уничтожать мирное население Сирии, российские оккупанты тоже несут потери во славу царя и шубохранилищ его ОПГ. Ну, а российские оккупанты и пропагандоны до сих пор удивляются тому, что украинцы, против которых россия пятый год ведет войну, не скорбят по российским убийцам.

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3. Семью Ларьковых из Феодосии — Константина, Инну и 4-летнюю Арину, пропавших 23 февраля, нашли убитыми в поселке Героевское под Керчью. Супругов расстреляли, а девочку утопили. Задержан убийца 1989 года рождения. Им оказался сотрудник “УФСИН” — “Управление федеральной службы исполнения наказаний” оккупантов.

4. Хотели захватить Крым без жертв? А сколько людей уморили оккупанты за 4 года? Сколько детей уморили отсутствием медицины, разгулом преступности, беспределом своих карателей? Сколько умерло потому, что не выдержало сердце жить заложником орды? Жертвы есть… и много.

5. Россия продолжает уничтожать все, что работало до оккупации. Добрались и до стоматологии: “У дочки в 10 лет появился в коренном зубе маленький кариес. Зашла в регистратуру записать к детскому стоматологу-терапевту. И на мой вопрос я получила ответ, что ЗАПИСЬ НА АВГУСТ. А как быть эти 5 месяцев?”, “Нас так же записали. Ребенку было 2,5 года. Кариес. Пока очередь подошла, сказали, что серебрить уже нет смысла. Слишком запущено. Еще бы, полгода очередь ждать. Частники деток не принимают”.

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6. В Гардемаринске, похоже, зреет ночь длинных ножей. Скоро будут вырезать понаехавших “соотечественников” из лаптеландии. Такой животной ненависти город-геморрой никогда, ни к кому и ни к чему не испытывал. Даже к украинскому языку! По ссылке около 4000 сообщений ненависти между севастопольскими ватниками и понаехавшими.

7. Бюджетники пожаловались на мизерные зарплаты и скотское к себе отношение, обвинив во всем “ялтинские власти”. А помните, как предатели, насмотревшись зомбоящик, предвкушали высокие российские зарплаты? Судя по комментариям к жалобному посту, все всё понимают: “Нашему правительству насрать на всех!!!!”, “За учителей и врачей обидно, в натуре”, “Поддерживаю”, “А при чем тут ялтинские власти? Им сказали на боеголовки для Флориды скинуться. Не обсуждается. Выделили из горбюджета”, “Скотское отношение ко всему и ко всем”, “А когда мост достроят, ещё меньше будут или вообще не будут! Деньги потраченные возвращать как-то надо”, “Я тоже возмущен. Воспитатели со стажем более 20 лет сейчас получают такие копейки”, “Голосуйте за путина… 18 лет стабильно и уверенно в…”, “Царь хороший, это бояре плохие”, “Вы не понимаете, люди!!! Это назло пиндосам и америкосам”, “Зато как говорят по телевидению, какие большие зарплаты у нас в Крыму у учителей. Как это надоело ложь!”.

8. Средний размер зарплат в Крыму в прошлом году вырос на 6%. Такие данные приводит “Крымстат”. Неблагодарная Ялта снова комментирует: “Граждане, что вы так возмущаетесь? Порадовались бы лучше, что россия создала ракету с ядерным двигателем. По крайней мере, мультик про неё”, “Брехня!!! Я там работала. Компьютерные программки все высчитывают. Эх, статистика-брехушка”, “И сколько теперь среднегодовая зарплата в Крыму стала? 6200, что ли? Если средняя была в курортный сезон 12000 (летом), а зимой выгоняют в отпуск за свой счет до весны!”, “Где выросли? У чинушек? Хватит смешить народ! Средняя зарплата от 9 до 15 тысяч. Мне часто приходится общаться с людьми. Отнюдь не сладкая жизнь!”, “А расходы на сколько выросли? Кто ответит?”, “Очередное вранье. Хотя бы просто молчали”.

9. Моя знакомая из Керчи шла (даже бежала, вылупив глаза) на “референдум” не из-за любви к рашке или ненависти к Украине. Она рассчитывала на высокую зарплату… Но уже через полгода после аннексии разочаровалась. Сейчас говорит, что “Крым — это все-таки Украина”.

10. Севастополь. Все банкиры Швейцарии рыдают от зависти перед недостижимым эталоном банковской системы Крыма в оккупации: “Хочу в Чёрный список добавить банк РНКБ, которому насрать на людей. Один банкомат на Ревякина, который деньги выдаёт через раз. Там вечно нет денег или по тех. причинам не работает. Был на Охотской банкомат. Убрали — он глючил и с карточек снимал баланс, а наличку не выдавал. Такой большой район и один банкомат. Это жесть. Люди должны ехать на Малашку и стоять в очередях, чтобы снять деньги. Сыну дала карточку. Дитё полчаса в очереди простояло на Малашке. Слов нет, одни эмоции. Анон”.

11. В Алуште в недобанке РНКБ уже неделю нельзя снять деньги, а филиалы недобанка закрыты на якобы ремонт. Ватница, понаехавшая в Крым из Луганска, который считает “наваросией”, подозревает, что это “издевательство над людьми создано для провокации перед выборами”. Ситуация в Ялте аналогичная.

12. На автостанциях Крыма оккупанты планируют установить не только заборы, но и металлодетекторы. Жители Ялты комментируют: “Да вы залатайте сначала там дорогу. Приезжаешь на вокзал, а думаешь, что в Донецке оказался”, “Представил картину прохождения рамок летом. Вывернутые вещи туристов, карабины, крепёж, ремни и т.п. Ведь это всё металл, который будет пищать в рамке”, “В поликлинике установили. А теперь их нет. С автовокзалом так же будет?”, “Интересно, чем они помогают? Только не говорите о безопасности”.

13. Предателям в Севастополе оккупанты хотят вручить медали “Участник референдума”, чтобы загнать вату на “выборы” путина. Говорят, что у них есть списки бегавших на оккупендум. А раз списки есть у них, то рано или поздно эти списки появятся и у нас. Но лучше, конечно, на лбу ватникам тату в виде “свастики” сделать — для правдоподобности.

14. Судя по обилию рекламы, которую видишь и слышишь в Севастополе, взывающую посетить “выборы”, “чиновников”, отвечающих за явку, 19 марта будут тупо расстреливать.

15. Сегодня в почтовый ящик кинули аж пять приглашений!! Куда ни глянешь — везде эти гребаные наклейки с “выборами”!!

16. У нас в подъезде, не парясь, положили приглашения на “выборы” удобной стопочкой. Я утречком сгреб их, и вместе с мусором отправил по назначению.

P.S. Предатели, не забудьте “проголосовать” за продолжение банкета нищеты и безмолвного рабства. Вам за это даже медальку дадут… Она станет вашей личной “черной меткой”.

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