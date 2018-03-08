Проведение земельной реформы - приоритетная задача для Украины. Несмотря на то, что требование о ее реализации было отложено, передает со ссылкой на .

"Земельная реформа - один из ключевых элементов программы реформ, которые поддерживаются Фондом. В середине прошлого года мы согласились, что для подготовки успешной земельной реформы необходимо больше времени. Сейчас тот момент. Мы ждем подачи законопроекта о масштабной земельной реформе в Верховную Раду", - заявил представитель в Украине Йоста Люнгман, передает Новое время.

30 декабря 2017 года президент подписал закон о продлении на 1 год моратория на продажу или отчуждение другим способом земель сельскохозяйственного назначения. Правда это решение символическое. Рынок земли не заработает до тех пор, пока не будет принято соответствующее законодательство.

Запрет продавать и покупать сельхозземли был введен еще в 2002 году. С тех пор сроки действия моратория пересматривали 9 раз.

В Министерстве аграрной политики считают, что после снятия моратория на продажу земли гектар сельскохозяйственного назначения будет стоить $ 2,5 тыс. Это около 70 тыс. грн. В случае снятия моратория продать земельные паи намерены около 10,4% владельцев. Предложение на рынке земель может составить 1,5-2,8 млн гектаров сельхозугодий.

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