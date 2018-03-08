|59-річна Шерон Стоун у міні-шортах показала целюліт (ФОТО)
|08.03.2018 00:54
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59-річна зірка "Основного інстинкту" Шерон Стоун не вперше демонструє шанувальникам відверті світлини, дивуючи стрункістю та звабливими формами, втім, з'являються й незадоволені зіркою.
Так, днями Шерон опублікува фото, на якому сидить у коротких чорних шортах та стильних чобітках. Фани миттєво заявили: у актриси видно целюліт, що за неподобство?
Втім, Шерон виявилась з гумором і вже невдовзі в її Інстаграмі з'явилося фото, на якому вона демонструє недосконалість фігури у пікантному вбранні. "Тиждень дня народження продовжується", - підписала Стоун, а шанувальники поспішили стати на її захист, заявивши, що актриса розкішна та сексуальна.
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