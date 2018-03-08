



59-річна зірка "Основного інстинкту" Шерон Стоун не вперше демонструє шанувальникам відверті світлини, дивуючи стрункістю та звабливими формами, втім, з'являються й незадоволені зіркою.



Так, днями Шерон опублікува фото, на якому сидить у коротких чорних шортах та стильних чобітках. Фани миттєво заявили: у актриси видно целюліт, що за неподобство?



Втім, Шерон виявилась з гумором і вже невдовзі в її Інстаграмі з'явилося фото, на якому вона демонструє недосконалість фігури у пікантному вбранні. "Тиждень дня народження продовжується", - підписала Стоун, а шанувальники поспішили стати на її захист, заявивши, що актриса розкішна та сексуальна.



Допис, поширений Sharon Stone (@sharonstone) 3 Бер 2018 р. о 8:06 PST



Допис, поширений Sharon Stone (@sharonstone) 6 Бер 2018 р. о 6:27 PST

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