Несколько сотрудников администрации Трампа могут уйти в отставку из-за ограничения их доступа к секретным данным

Несколько сотрудников Белого дома США могут уйти в отставку после решения снизить уровень их доступа к секретным данным, сообщает "Эй-би-си Ньюз".

По меньшей мере, одному сотруднику администрации первой леди уже была одобрена отставка, отмечает телеканал. Также ожидается, что группа сотрудников Белого дома подаст прошение об отставке в связи с пересмотром их уровня допуска.

Ранее в Белом доме были пересмотрены правила предоставления уровней доступа к секретной информации. В частности, на прошлой неделе был понижен уровень доступа к секретной информации для зятя Дональда Трампа и старшего советника президента Джареда Кушнера.