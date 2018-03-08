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"Можно ли пойти в туалет". Захарова прокомментировала просьбу Собчак к украинским властям пустить ее в Крым
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08.03.2018 00:58
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Каждый спрашивает разрешения по тому поводу, который считает для
себя актуальным, отметила спикер МИД РФ Мария Захарова в ответ на
просьбу прокомментировать попытку журналистки Ксении Собчак
получить у украинских властей согласие на въезд в Крым. Захарова:
Напомнило мне очень забавную историю середины-второй половины
2000-х Фото: ЕРА "Все это напомнило мне очень забавную историю
середины-второй половины 2000-х. Я тогда работала в Постоянном
представительстве России при ООН в Нью-Йорке. Был Совет
Безопасности с участием глав государств. От американской стороны в
нем принимал участие прежний президент США Джордж Буш-младший,
который сидел за столом в зале Совбеза ООН и в ходе заседания
что-то скрупулезно записывал на листке бумаги", – рассказала
она.Спикер МИД РФ отметила, что один из фотокорреспондентов
сфотографировал запись."На фотографии, попавшей потом в сеть, было
видно, как прежний президент США Джордж Буш-младший спрашивал у
своего советника Кондолизы Райз, можно ли ему пойти в туалет.
Каждый спрашивает разрешения по тому поводу, который считает для
себя актуальным", – заявила Захарова.6 марта Собчак заявила,
что обратилась в посольство Украины за разрешением на въезд в
Крым.В Министерстве информационной политики Украины сообщили, что
Собчак сможет приехать в аннексированный Крым со стороны
материковой Украины, если она не посещала полуостров через
закрытые пункты пропуска.В посольстве Украины в России отметили,
что не получали от кандидата в президенты РФ обращения с
просьбой о посещении аннексированного Крыма.Министр иностранных дел
Украины Павел Климкин назвал запрос Собчак на посещение
Крыма "политической шизофренией".7 марта стало известно,
что Собчак внесли в базу сайта "Миротворец" из-за
посещения оккупированного Крыма в апреле и июле 2014
года.РФ аннексировала полуостров после незаконного
референдума 16 марта 2014 года. Присоединение Крыма к РФ не
признается Украиной и большинством стран мира.
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