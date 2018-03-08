Каждый спрашивает разрешения по тому поводу, который считает для себя актуальным, отметила спикер МИД РФ Мария Захарова в ответ на просьбу прокомментировать попытку журналистки Ксении Собчак получить у украинских властей согласие на въезд в Крым. Захарова: Напомнило мне очень забавную историю середины-второй половины 2000-х Фото: ЕРА "Все это напомнило мне очень забавную историю середины-второй половины 2000-х. Я тогда работала в Постоянном представительстве России при ООН в Нью-Йорке. Был Совет Безопасности с участием глав государств. От американской стороны в нем принимал участие прежний президент США Джордж Буш-младший, который сидел за столом в зале Совбеза ООН и в ходе заседания что-то скрупулезно записывал на листке бумаги", – рассказала она.Спикер МИД РФ отметила, что один из фотокорреспондентов сфотографировал запись."На фотографии, попавшей потом в сеть, было видно, как прежний президент США Джордж Буш-младший спрашивал у своего советника Кондолизы Райз, можно ли ему пойти в туалет. Каждый спрашивает разрешения по тому поводу, который считает для себя актуальным", – заявила Захарова.6 марта Собчак заявила, что обратилась в посольство Украины за разрешением на въезд в Крым.В Министерстве информационной политики Украины сообщили, что Собчак сможет приехать в аннексированный Крым со стороны материковой Украины, если она не посещала полуостров через закрытые пункты пропуска.В посольстве Украины в России отметили, что не получали от кандидата в президенты РФ обращения с просьбой о посещении аннексированного Крыма.Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал запрос Собчак на посещение Крыма "политической шизофренией".7 марта стало известно, что Собчак внесли в базу сайта "Миротворец" из-за посещения оккупированного Крыма в апреле и июле 2014 года.РФ аннексировала полуостров после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение Крыма к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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