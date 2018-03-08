Европейский парламент не будет нести ответственность за заявления депутатов, которые по собственной инициативе решат наблюдать за выборами в России и Азербайджане. Европарламент проигнорирует возможное переизбрание президентов РФ и Азербайджана Фото: European Parliament / Facebook "Ни один отдельный депутат Европарламента не будет иметь мандата наблюдать и комментировать эти электоральные процессы от имени ЕП", – отметили в законодательном органе ЕС.В Европарламенте объяснили, что депутаты смогут наблюдать за выборами лишь по собственной инициативе и ЕП не будет нести ответственность за их заявления."Предложения российских организаций некоторым международным наблюдателям покрыть расходы на путешествие и размещение противоречат основополагающим этичным принципам наблюдения за выборами", – отметили в Европарламенте.Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта, в Азербайджане – 11 апреля. На них баллотируются нынешние главы государств Владимир Путин и Ильхам Алиев. Оба могут быть избраны на четвертый срок. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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