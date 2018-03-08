Европейский парламент не будет нести ответственность за заявления
депутатов, которые по собственной инициативе решат наблюдать за
выборами в России и Азербайджане. Европарламент проигнорирует
возможное переизбрание президентов РФ и Азербайджана Фото: European
Parliament / Facebook "Ни один отдельный депутат Европарламента не
будет иметь мандата наблюдать и комментировать эти электоральные
процессы от имени ЕП", – отметили в законодательном органе
ЕС.В Европарламенте объяснили, что депутаты смогут наблюдать за
выборами лишь по собственной инициативе и ЕП не будет нести
ответственность за их заявления."Предложения российских организаций
некоторым международным наблюдателям покрыть расходы на путешествие
и размещение противоречат основополагающим этичным принципам
наблюдения за выборами", – отметили в
Европарламенте.Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта, в
Азербайджане – 11 апреля. На них баллотируются нынешние главы
государств Владимир Путин и Ильхам Алиев. Оба могут быть избраны на
четвертый срок.
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