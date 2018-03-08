В Санкт-Петербурге ликвидировали консульство несуществующего королевства ASPI.

Задержали четверых мошенников, которые изготавливали и продавали фальшивые документы мигрантам. Среди них 64-летний организатор преступной группировки, который выдавал себя за консула королевства. Он помещен под домашний арест, передает со ссылкой на .

Консульство несуществующей островного государства Карибского бассейна открыли в январе 2015 года. От его имени выдавали паспорта и водительские удостоверения с отметкой о регистрации в городах Белоруссии". Стоимость подобной услуги варьировалась от 7 тыс. грн до 15 до 46 тыс. грн.

Фальшивые паспорта покупались выходцами из Узбекистана, Таджикистана, Пакистана, Афганистана, а также трудовыми мигрантами без документов. Во время обысков на квартирах подозреваемых нашли технику для изготовления фальшивых документов, оттиски печатей с регистрацией в Минске и более сотни фотографий неизвестных лиц азиатской внешности. А также оружие и патроны.

В интернете можно в свободном доступе найти "конституцию" Свободного острова королевства ASPI, якобы расположенного в нейтральных водах Тихого океана. Руководство "консульства" часто защищал в судах Петербурга интересы своих "граждан".

В прошлом году представителям несуществующего государства удалось добиться отмены штрафа на 3200 гривен для "гражданина", который ездил по городу с водительскими правами Королевства ASPI. Суд встал на сторону мужа, поскольку инспекторы не смогли доказать, что права Королевства ASPI были подделкой.

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