7 марта стало известно, что кандидата в президенты РФ Ксению Собчак внесли в базу сайта "Миротворец" из-за посещения оккупированного Крыма в апреле и июле 2014 года. Накануне она заявила о намерении посетить полуостров с разрешения украинских властей. 6 марта Собчак заявила, что обратилась в посольство Украины за разрешением на въезд в Крым Фото: Собчак против всех / Facebook 6 марта Собчак заявила, что обратилась в посольство Украины за разрешением на въезд в Крым.В Министерстве информационной политики Украины сообщили, что Собчак сможет приехать в аннексированный Крым со стороны материковой Украины, если она не посещала полуостров через закрытые пункты пропуска.В посольстве Украины в России отметили, что не получали от кандидата в президенты РФ обращения с просьбой о посещении аннексированного Крыма.Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал запрос Собчак на посещение Крыма "политической шизофренией".7 марта стало известно, что Собчак внесли в базу сайта "Миротворец" из-за посещения оккупированного Крыма в апреле и июле 2014 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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