7 марта стало известно, что кандидата в президенты РФ Ксению Собчак
внесли в базу сайта "Миротворец" из-за посещения оккупированного
Крыма в апреле и июле 2014 года. Накануне она заявила о намерении
посетить полуостров с разрешения украинских властей. 6 марта Собчак
заявила, что обратилась в посольство Украины за разрешением на
въезд в Крым Фото: Собчак против всех / Facebook 6 марта Собчак
заявила, что обратилась в посольство Украины за разрешением на
въезд в Крым.В Министерстве информационной политики Украины
сообщили, что Собчак сможет приехать в аннексированный Крым со
стороны материковой Украины, если она не посещала полуостров
через закрытые пункты пропуска.В посольстве Украины в России
отметили, что не получали от кандидата в президенты РФ
обращения с просьбой о посещении аннексированного
Крыма.Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
назвал запрос Собчак на посещение Крыма "политической
шизофренией".7 марта стало известно, что Собчак внесли в базу сайта
"Миротворец" из-за посещения оккупированного Крыма в апреле и июле
2014 года.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира