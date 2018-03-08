Журналисты выясняли к каким методам прибегают российские спецслужбы для вербовки украинцев.

Об этом говорится на сайте "Українська правда", передает со ссылкой на .

По словам собеседников в спецслужбах, по классике, вы никогда не поймете, что вас будут вербовать. Неподготовленному человеку трудно усмотреть в новом знакомом сотрудника спецслужбы.

Вербовать могут и нештатные агенты. "Охотиться" на украинцев могут по-прежнему завербованые граждане Украины, которые получили задание достать нужную информацию, или получить "своего человека" в определенных кругах.

Наиболее интересными для российских спецслужб есть люди, имеющие доступ к информации с ограниченным доступом. Это - военные, сотрудники спецслужб, работники правоохранительных органов, люди приближенные к лицам, которые принимают решения, сотрудники министерств, дипломаты в посольствах, иногда журналисты.

Вербовка может происходить как на территории Украины, так и в России или на территории третьих стран.

В теории - это долгий процесс, который происходит по определенному отработанным алгоритмом. Сначала определяют лицо, может иметь доступ к интересующей вербовщиков информации. Собирают все сведения о ее жизни: привычки, круг общения, интересы, проблемы, отношения в семье, ищут возможен компромат, или создают основания для того, чтобы этот компромат появился.

После этого с "объектом" налаживают непосредственный контакт. Незначительное , кошелек, который падает под ноги "объекта", разговор в спортзале, ухаживания в кафе, или даже в очереди в супермаркете. Это все как бы случайные, а на самом деле - тщательно подготовлены знакомства.

Лучшим вариантом, по словам собеседников в спецслужбах, когда вербовщика с "объектом" знакомит общий товарищ.

Вербовка может произойти сразу после знакомства, однако чаще заводят долгую дружбу, а уже потом "открываются". Иногда речь может идти и о любовных отношениях.

В процессе "дружбы" вербовщик может предложить "объекту" решить его бытовые проблемы, одолжить деньги, помочь с лечением, помочь в карьерном росте.

На территории России могут заинтересоваться работниками: легальными - с разрешениями на работу, и нелегалами. Уязвимые и туристы, и украинцы, которые приехали к родственникам.

Например, на предприятие, где работают украинцы, приходят с проверкой миграционная служба и . Их отделяют от россиян и проводят беседу. Или просто на улице человек нарушает правила дорожного движения, его задерживает полиция, а затем в машине "случайно" могут найти пакет с наркотиками.

Когда украинцы попадают в такую ловушку, с ними проводят определенные мероприятия с применением физической силы, пыток или шантажа.

Или же под давлением заставляют согласиться на сотрудничество и дают задания, которые они должны выполнять в Украине.

Представитель Елена Гитлянская сообщила, что в течение 2016-2017 годов зафиксировала более 50 попыток вербовки украинских заробитчан спецслужбами .

В таких случаях после возвращения в Украину нужно сразу же обращаться в правоохранительные органы. Закон освобождает в таких случаях от ответственности.

"Гражданин Украины, который не совершил на выполнение преступного задания, полученного от иностранной спецслужбы, или других каких действий и охотно заявил органам государственной власти о своей связи с ними, освобождается от уголовной ответственности", - пояснили в .

В украинских спецслужбах рекомендуют воздерживаться от поездок в .

Особенно не советуют ездить в Россию бывшим бойцам АТО. Пограничная служба является частью . Они целенаправленно добывают списки атошникив и отслеживают бойцов от самой границы.

"Задумывайтесь, почему и каким образом незнакомый человек появляется в вашем окружении, почему она просит вас выполнить те или иные задачи, даже просто рассказать, что на ту или иную тему пишут СМИ, или что вы видели, когда проезжали мимо блокпоста", - советуют в .

В прошлом году 20 декабря задержала заместителя руководителя протокола премьер-министра Украины Станислава Ежова. Ему инкриминировали шпионаж в пользу . Чиновнику сразу объявили подозрение в совершении преступления и увезли в следственный изолятор.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира