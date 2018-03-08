Предварительной причиной смерти двух мужчин и женщины на разных этажах дома во Львове называют отравление угарным газом. Тела нашли в доме на ул. Сигновка Фото: google.com.ua/maps Одно тело, мужчины 1965 года рождения, обнаружили на первом этаже, а на втором – женщину и мужчину 1955 года рождения, а также пса.По предварительным данным, причиной гибели людей и животного стало отравление угарным газом.В горсовете отмечают, что отопление в восьмиквартирном доме печное. При этом в одной из квартир была закрыта вытяжка.5 марта также от угарного газа (предварительно) погибли восемь человек в доме с печным отоплением в Бердичеве Житомирской области. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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