Предварительной причиной смерти двух мужчин и женщины на разных
этажах дома во Львове называют отравление угарным газом. Тела нашли
в доме на ул. Сигновка Фото: google.com.ua/maps Одно тело, мужчины
1965 года рождения, обнаружили на первом этаже, а на втором –
женщину и мужчину 1955 года рождения, а также пса.По
предварительным данным, причиной гибели людей и животного стало
отравление угарным газом.В горсовете отмечают, что отопление в
восьмиквартирном доме печное. При этом в одной из квартир была
закрыта вытяжка.5 марта также от угарного газа (предварительно)
погибли восемь человек в доме с печным отоплением в Бердичеве
Житомирской области.
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