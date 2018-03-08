|ГПСУ начала проверку информации о незаконном посещении Крыма Ксенией Собчак
|08.03.2018 01:22
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Если данные подтвердятся, ей будет запрещен въезд в страну на три годаГосударственная пограничная служба Украины (ГПСУ) уже начала проверку сообщений о том, что Ксения Собчак ранее незаконно посещала Крым.
Фото: EPA/UPG
Об этом заявил помощник главы пограничной службы Украины Олег Слободян, передает "112 Украина".
"Мы видели эту информацию, приняли ее к сведению, по своим истокам проводим проверку и консультируемся с другими правоохранительными органами", - заявил он.
Слободян подчеркнул, что если информация подтвердится и Собчак действительно пересекала украинскую границу через временно нефункционирующие из-за оккупации полуострова пункты пропуска, и снова приедет в Украину, пограничная служба применит соответствующие нормы украинского законодательства.
Действующие законы предусматривают, что лица, которые незаконно посещали Крым, не допускаются на территорию страны и получают запрет на въезд на три года.
Напоминаем, ранее Собчак, кандидат в президенты РФ, заявила в эфире "Эхо Москвы", что отправила в посольство Украины письмо с просьбой разрешить ей въехать на полуостров через территорию Украины.
Впоследствии украинское посольство в России опровергло информацию об обращении Собчак за разрешением на въезд в Крым.