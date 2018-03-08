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Все-таки не вагітна? Емілі Ратажковскі продемонструвала фігуру у бікіні (ФОТО)
08.03.2018 01:25
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Супермодель Емілі Ратажковсі, яка нещодавно вийшла заміж Себастьяна Бір-Макларда, разом з коханим вирушили на відпочинок у пустелі.

Цікаво, що шанувальників, які встигли заговорити про те, що модель вагітна, з першими ж світлинами з медового місяця чекало розчарування: Емілі демонструє звабливу та струнку фігуру у бікіні без найменшого натяку на животик.

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 6 Бер 2018 р. о 5:40 PST



Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 6 Бер 2018 р. о 11:41 PST


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