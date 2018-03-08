В ночь на 7 марта в Днепре на парковке сначала загорелся, а потом взорвался грузовик "Газель".

Загорелось в салоне, когда внутри спал водитель. Мужчина успел из нее выбежать, когда на нем уже горела куртка. После взорвался газовый баллон и авто вспыхнуло, говорилось в ТСН, передает со ссылкой на .

Водитель не пострадал. Он пояснил, что смотрел телевизор в салоне и заснул. Спасатели потушили пламя за 10 минут, однако "Газель" уничтожена полностью.

Этот торговый центр расположен на выезде из Днепра. На парковке часто останавливаются водители фур из других городов для отдыха.

Предварительно - причиной возгорания мог стать самодельный обогреватель в салоне.

Тягач, перевозивший новые автомобили, вспыхнул по неизвестным причинам. Пожар произошел на трассе Е40 (Львов - Киев) в селе Белая Криница Ровенской области. В результате полностью сгорела кабина грузовика и несколько автомобилей в автовозе.

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