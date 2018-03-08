Штаб оппозиционного российского политика Алексея Навального опубликовал свою версию выступления президента России Владимира Путина перед Федеральным собранием. В ролике "Собрание воинствующих патриотов", опубликованном на YouTube, команда политика собрала "самое важное и самое честное" о послании президента. В частности, они указали доходы и список недвижимости высших чиновников России, слушавших президента. "Они сколько угодно могут врать о своем патриотизме, о любви к родине, о великих целях, но простые и упрямые факты говорят гораздо больше о том, что же за "собрание патриотов" руководит нашей страной", – говорится в комментарии к ролику. | Штаб Навального опубликовал данные о доходах слушателей послания Путина Скриншот: Алексей Навальный / YouTube 1 марта 2018 года во время обращения к Федеральному собранию президент РФ Путин рассказал о создании крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой и "практически неограниченной дальностью полета", которая пока не имеет названия, но была проверена на полигоне в конце 2017 года.Также, по его словам, уже принят на вооружение гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс "Кинжал", началось серийное производство нового ракетного комплекса "Авангард" и проводятся испытания тяжелой межконтинентальной ракеты "Сармат".Во время выступления главы Кремля показали видео с пробными запусками ракет и анимационные ролики с моделированием поражения условных целей.видео Видео: Алексей Навальный / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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