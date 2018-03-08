Штаб Навального подготовил самые "важные и честные" факты из послания Путина. Видео
08.03.2018 01:46
Штаб оппозиционного российского политика Алексея Навального
опубликовал свою версию выступления президента России Владимира
Путина перед Федеральным собранием. В ролике "Собрание воинствующих
патриотов", опубликованном на YouTube, команда политика собрала
"самое важное и самое честное" о послании президента. В частности,
они указали доходы и список недвижимости высших чиновников России,
слушавших президента. "Они сколько угодно могут врать о своем
патриотизме, о любви к родине, о великих целях, но простые и
упрямые факты говорят гораздо больше о том, что же за "собрание
патриотов" руководит нашей страной", – говорится в комментарии к
ролику. | Штаб Навального опубликовал данные о доходах
слушателей послания Путина Скриншот: Алексей Навальный / YouTube 1
марта 2018 года во время обращения к Федеральному собранию
президент РФ Путин рассказал о создании крылатой ракеты с
ядерной энергоустановкой и "практически неограниченной дальностью
полета", которая пока не имеет названия, но была проверена на
полигоне в конце 2017 года.Также, по его словам, уже принят на
вооружение гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс
"Кинжал", началось серийное производство нового ракетного
комплекса "Авангард" и проводятся испытания тяжелой
межконтинентальной ракеты "Сармат".Во время выступления главы
Кремля показали видео с пробными запусками ракет и
анимационные ролики с моделированием поражения условных целей.видео
Видео:
Алексей Навальный / YouTube