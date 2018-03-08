Спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян не
исключил, что к похищению военнослужащих Сумского пограничного
отряда Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня в октябре 2017 года могли
быть причастны украинские правоохранители. Марцоня и Дзюбака 2
марта вернули из РФ в Украину Фото: Iryna Gerashchenko / Facebook
"Мы изучаем возможную причастность к похищению как сотрудников
Госпогранслужбы, так и, вероятно, даже работников других
правоохранительных органов. Есть уголовное дело Национальной
полиции", – отметил он.По словам Слободяна, российские
спецслужбы трижды пытались похитить украинских пограничников после
того, как в Херсонской области задержали двух сотрудников
Федеральной службы безопасности РФ. Четвертая попытка оказалась
удачной, отметил представитель ГПСУ.Марцонь и Дзюбак пропали в
Сумской области 3 октября 2017 года. Позже стало
известно, что их задержали российские силовики.9 октября суд в
РФ арестовал Марцоня и Дзюбака за "незаконное пересечение
границы" и "злостное неповиновение работникам правоохранительного
органа". Украинцев удерживали в московском СИЗО "Лефортово".2
марта 2018 года их обменяли на российских
военнослужащих погранслужбы ФСБ Владимира Кузнецова и
Аскара Кулуба, задержанных в июне 2017 года на берегу
Перекопского залива.
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