Спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян не исключил, что к похищению военнослужащих Сумского пограничного отряда Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня в октябре 2017 года могли быть причастны украинские правоохранители. Марцоня и Дзюбака 2 марта вернули из РФ в Украину Фото: Iryna Gerashchenko / Facebook "Мы изучаем возможную причастность к похищению как сотрудников Госпогранслужбы, так и, вероятно, даже работников других правоохранительных органов. Есть уголовное дело Национальной полиции", – отметил он.По словам Слободяна, российские спецслужбы трижды пытались похитить украинских пограничников после того, как в Херсонской области задержали двух сотрудников Федеральной службы безопасности РФ. Четвертая попытка оказалась удачной, отметил представитель ГПСУ.Марцонь и Дзюбак пропали в Сумской области 3 октября 2017 года. Позже стало известно, что их задержали российские силовики.9 октября суд в РФ арестовал Марцоня и Дзюбака за "незаконное пересечение границы" и "злостное неповиновение работникам правоохранительного органа". Украинцев удерживали в московском СИЗО "Лефортово".2 марта 2018 года их обменяли на российских военнослужащих погранслужбы ФСБ Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба, задержанных в июне 2017 года на берегу Перекопского залива. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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