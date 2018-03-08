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Подполковник полиции "крышевал" незаконную вырубку леса на Харьковщине – прокуратура

Харьков. 7 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Следователи прокуратуры Харьковской области при поддержке СБУ задержали 37-летнего и.о. начальника одного из отделений полиции области при получении взятки.

"По предварительным данным полицейский систематически требовал и получал неправомерную выгоду от одного из местных жителей, который занимался вырубкой древесины в лесополосе Печенежского района. Деньги полицейский брал за непрепятствование предпринимательской деятельности", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

В частности, полицейский заверял, что используя свое служебное положение и личные отношения, он обеспечит лесорубу возможность беспрепятственно заниматься вырубкой. Кроме того, полицейский пообещал не реагировать на заявления и обращения, которые будут поступать в полицию: не регистрировать их, не заниматься проверкой, не вносить сведения в ЕРДР.

По данным прокуратуры, свои "услуги" полицейский оценивал в 24 тыс. гривен. Его задержали пи передаче транша в 10 тыс. гривен.

Досудебное расследование начато по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды (ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины).