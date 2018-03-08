В задержали подозреваемого в гибели украинского журналиста Василия . Об этом во время видеотрансляции в Facebook рассказал друг погибшего Олег Собченко, передает со ссылкой на .

"Радуют хорошие новости. В Штатах ФБР задержало Андрея Иносова. Это еще один исполнитель преступления, он был в розыске долгое время. Сейчас находится под стражей, и суд рассматривает вопрос о его передаче Украине", - говорит Собченко.

В и Генеральной прокуратуре Украины уже начали заниматься вопросами экстрадиции задержанного.

"Есть надежда, что он будет говорить на тему причастности бывшего народного депутата от Геннадия Бобова. Иносов - прежний воин ​​ММА - смешанных единоборств, так же, как и остальные исполнители. Он был руководителем группы похитителей Василия", - говорит Олег.

Друг погибшего добавил, что начальные действия группы похитителей можно расценивать как такие, которые могли причинить смерть Василию , о чем свидетельствуют результаты экспертизы.

Андрей Иносов является кандидатом в мастера спорта по боксу. В поисковой карте на сайте указано, что он скрывается от органов предварительного расследования с июля 2015 года. Суд выдал согласие на его задержание и доставку в суд для избрания наказания.

Общественного активиста и журналиста Василия нашли мертвым в Выграивском лесу в 15 км от города Корсунь-Шевченковский Черкасской области 5 апреля 2014 года. Накануне его похитили неизвестные из собственного дома, по дороге избивали и пытали. В могиле тело лежало повернутым лицом в землю, на руках - наручники.

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