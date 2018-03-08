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В результате стрельбы в одной из американских школ погибла девушка
08.03.2018 02:33
Как сообщают местные телеканалы, стрельба в школе Huffman High School города Бирмингем в американском штате Алабама была случайной. Девушка умерла по дороге в больницу Фото: Jonathan Hardison / Twitter Еще два человека получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии. Вторым пострадавшим оказался школьный служащий.Как сообщает телеканал WBRC, начальник полиции Бирмингема Орландо Уилсон заявил, что стрельба была случайной. На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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