Президенту Петру Порошенко напомнили, что сексизм в современном мире недопустим, передает со ссылкой на .

По случаю Международного дня борьбы за права женщин, который Украина и мир официально празднуют 8 марта, выпустили футболки с надписью "Я тебе не дорогая".

Соответствующее фото выложила в Facebook правозащитница Ирина Земляная.

"Ровно 3 года назад вручал мне награду со словами "Ирина, Украина гордится вами" и я знаю точно, что не потерпела бы, если бы его обращение звучало как "Дорогая, Украина гордится вами".

И сегодня, меня возмущает, как он обращался к женщинам-журналисам на своей пресс-конференции. Петр Алексеевич, так как не дорогие миллионы украинских женщин, которые ежедневно профессионально делают свое дело и работают для Украины ", - написала она.

"Праздник приближается ... Я тебе не дорогая, Петр Алексеевич", - говорится в заметке журналиста "Громадського радіо" Лизы Кузьменко.

Во время своей пресс-конференции 28 февраля президент пригласил журналистку Марину Барановского провести с ним день, чтобы посмотреть как он живет.

Тогда президент заявил: "Ключевая позиция, дорогая моя, мы должны изменить с вами страну".

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