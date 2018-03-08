По мнению спикера МИД РФ Марии Захаровой, украинским радикал-националистам мешает так называемый закон Колесниченко–Кивалова об основах языковой политики. Захарова считает, что КСУ "подыгрывает" националистам Фото: ЕРА "Народ Крыма решил воссоединиться с Россией. Все действия радикалов и тех политических сил, за которыми они стояли, их попытка изменить этот закон в 2014 году как раз стали тем самым спусковым механизмом. Тогда Крым воссоединился с Россией, а акции протеста на юго-востоке и юге Украины переросли в гражданскую войну", – сказала она.По словам спикера МИД РФ, "радикал-националистам на Украине этот закон мешает"."Они прямо говорят, что он мешает им насаждать в стране тотальную украинизацию, без учета наличия людей различных национальностей, которые просто по факту своего рождения говорят на другом или нескольких языках. Конечно, этот закон мешал радикал-националистам строить моноэтническое унитарное государство", – заявила Захарова.Она считает, что Конституционный суд Украины (КСУ), признавший, что закон принят с нарушениями процедуры, "явно начал подыгрывать" националистам.Верховная Рада Украины приняла инициированный Партией регионов законопроект "Об основах государственной языковой политики", авторами которого были нардепы Вадим Колесниченко и Сергей Кивалов, 3 июля 2012 года. Документ вступил в силу в августе того же года и предусматривал, в частности, возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%. Противники закона подчеркивали, что документ усиливал позиции русского языка в восточных регионах страны.В феврале 2014 года, сразу после победы Евромайдана, Рада отменила закон Кивалова–Колесниченко, однако и.о. президента Украины Александр Турчинов заявил, что не будет подписывать решение парламента.В июле 2014 года 57 народных депутатов подали представление о конституционности закона в Конституционный Суд, 10 октября того же года было открыто производство, в ноябре 2016 года суд приступил к рассмотрению представления нардепов.14 декабря 2016 года КСУ завершил рассмотрение дела в открытом слушании и перешел к закрытой части заседания.28 февраля 2018 года Конституционный Суд Украины постановил, что принятие закона Колесниченко–Кивалова не соответствовало процедуре рассмотрения законопроектов Верховной Радой.В решении, в частности, сказано, что законопроект №9073, который рассматривали во втором чтении, не имел сравнительной таблицы и вывода комитета, в повестку дня его внесли без полного названия, регистрационного номера, редакции и инициаторов внесения.Кроме того, проект проголосовали без обсуждения во втором чтении, не рассматривались поправки и предложения народных депутатов, а само голосование проходило с "физическим препятствованием" и с использованием карточек депутатов, которые отсутствовали в зале заседаний. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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