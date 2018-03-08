

Солнечные "антивспышки" — разрывы в регистрируемом потоке излучения из-за затмения спутника Землёй.

Разрывы в регистрируемых потоках рентгеновского излучения Солнца, , закончатся примерно 30-31 марта 2018 года.

Перерывы в потоке излучения Солнца на графиках появляются два раза в год и связаны с перекрытием поля зрения космического аппарата GOES-15 Землей. Данные явления, таким образом, являются своеобразными затмениями, в которых затмевающим телом является не Луна, а наша планета (более подробно здесь — . Аппараты группировки GOES (NOAA, США) являются в настоящее время основным мировым поставщиком данных о вспышках на Солнце. Факт вспышки регистрируется по росту потока мягкого рентгеновского излучения Солнца в околоземном космическом пространстве. В зависимости от максимальной величины потока вспышки делятся на баллы, от низшего балла A до наиболее высокого X. Последний, в частности, соответствует потоку выше 10-4 Вт/м2. Всего за год из-за перекрытия поля зрения аппарата Землёй теряется около 1 % информации о солнечных вспышках. Вместе с тем, благодаря нахождению на соответствующей (геостационарной) орбите, аппарат имеет возможность пересылать на Землю данные о вспышках в режиме реального времени.

Анализ орбиты космического аппарата показывает, что Землю будет "мешать" ему еще около трех недель. После этого непрерывность передаваемого сигнала о вспышках восстановится.

Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН

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