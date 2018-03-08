Подготовка к первым выборам депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин (ОТО) начинается уже в эту субботу, 10 марта.

Об этом сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии (ЦИК), передает со ссылкой на .

Отмечается, что выборы, которые назначены на 29 апреля 2018 года, пройдут в 40 ОТО в 17 областях Украины. В состав этих 40 ОТГ вошли 133 местные советы (городских - 4, сельских - 16, сельских - 113). В целом, по предварительным подсчетам, в этих выборах смогут принять участие более 263 тысяч избирателей.

Согласно Календарного плана основных организационных мероприятий по подготовке выборов, до 17 марта включительно районные избирательные комиссии должны образовать сельские, поселковые, городские территириальные избирательные комиссии (ТИК) и сформировать их состав.

До 21 марта включительно ТИК должны образовать территориальные, одномандатные избирательные округа, которых должно быть 908. Общественные организации, которые планируют направить своих представителей в качестве наблюдателей, могут подать соответствующие ходатайства в до 19 марта.

Партии до 24 марта включительно должны подать в копии решения высшего руководящего органа партии об участии ее местных организаций в выборах. К решению также необходимо прикрепить копию устава партии.

Процесс выдвижения кандидатов начнется 26 марта и продлится до 4 апреля. А до 5 апреля включительно ТИК должны принять решение о регистрации кандидатов или об отказе в регистрации. Впоследствии территориальная избирательная комиссия до 11 апреля включительно должна утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования в соответствующем избирательном округе.

до 23 апреля принимает решение о регистрации или об отказе в регистрации официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций. До этой же даты ТИК должны обеспечить изготовление полиграфическими предприятиями избирательных бюллетеней.

Общая сумма, предусмотренная на подготовку выборов 29 апреля составляет 11 млн 424 тыс. гривен.

Напомним, средняя активность избирателей в день голосования на первых местных выборах в ОТО 29 октября 2017 года составила 48,2%.

Ранее вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко сообщил, что собственные доходы местных бюджетов за 2017 возросли до 192 млрд гривен.

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