Семья из трех человек и еще один гражданин пострадали в ходе нападения неизвестного в столице Австрии Вене. После второго нападения был задержан уроженец Афганистана. Этот материал можно прочитать и на украинском языке случай произошел вечером 7 марта Фото: ЕРА Первое набег произошло у японского ресторана в районе площади Нестройплатц. Там пострадала семья.Злоумышленник с места преступления скрылся. Вскоре стало известно о еще одном нападении – в районе площади Пратерштерн. Связано ли второе набег с первым, пока неизвестно.По данным агентства Reuters, первые трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии – это отец, мать и их 17-летняя дочь.После второго нападения полиция задержала гражданина Афганистана, однако больше никаких подробностей не сообщается. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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