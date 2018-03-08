В последнее время наблюдается беспрецедентный уровень технической сложности кибератак, отметил менеджер по продуктам безопасности Cisco в Украине, Грузии и странах СНГ Владимир Илибман. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Хакеры научились преодолевать традиционные системы защиты Фото: pixabay.com "Если взять количество штаммов вирусов в 2016 году и в 2017-м, то эта цифра выросла с 10 млн до 100 млн. И это уникальные вирусы. Это фантастическая цифра", – отметил знаток.По его словам, сейчас наблюдается беспрецедентный уровень технической сложности киберпреступлений."Злоумышленники умело маскируют атаки. Они используют шифрование и легальные интернет-сервисы, чтобы скрывать свою деятельность и преодолевать традиционные системы защиты. Хакеры применяют сетевые вирусы-вымогатели и задействуют все то, что ІТ-компании используют для защиты, но с другой целью", – добавил Илибман.Украинские власти обвиняли РФ в проведении нескольких тысяч хакерских спецопераций.В феврале Национальная разведка США предупредила, что в течение 2018 года Кремль может усилить кибератаки против Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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