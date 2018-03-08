В последнее время наблюдается беспрецедентный уровень технической
сложности кибератак, отметил менеджер по продуктам безопасности
Cisco в Украине, Грузии и странах СНГ Владимир Илибман. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Хакеры научились
преодолевать традиционные системы защиты Фото: pixabay.com "Если
взять количество штаммов вирусов в 2016 году и в 2017-м, то эта
цифра выросла с 10 млн до 100 млн. И это уникальные вирусы. Это
фантастическая цифра", – отметил знаток.По его словам, сейчас
наблюдается беспрецедентный уровень технической сложности
киберпреступлений."Злоумышленники умело маскируют атаки. Они
используют шифрование и легальные интернет-сервисы, чтобы скрывать
свою деятельность и преодолевать традиционные системы защиты.
Хакеры применяют сетевые вирусы-вымогатели и задействуют все то,
что ІТ-компании используют для защиты, но с другой целью", –
добавил Илибман.Украинские власти обвиняли РФ в проведении
нескольких тысяч хакерских спецопераций.В феврале Национальная
разведка США предупредила, что в течение 2018 года Кремль
может усилить кибератаки против Украины.
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