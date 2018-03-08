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Скоро Америка будет смеяться над своими страхами по поводу русских хакеров. После того как в секретные сейфы Пентагона заглянут русские военные – прямо с космической орбиты

Плевать, что Саурон для Америки – отрицательный герой. Россия для западных соседей тоже – отрицательный герой. Что же не жить из-за того, что они там себе изобретают отрицательных героев? Лучше – наоборот: повесить над Америкой глаз Саурона, и пускай она попробует его достать в космосе.

Они всё равно начали первыми

Вряд ли министр обороны России Сергей Шойгу вдавался в подобные анализы современной американской мифологии, когда на прошедшем только что селекторном совещании заявил о необходимости развёртывания сильной орбитальной группировки спутников военного назначения. Это было, разумеется, заявление для прессы:

Только при поддержке из космоса можно добиться наибольшей эффективности действий Вооружённых сил. Поэтому мы уделяем особое внимание данному направлению деятельности". А пресса, соответственно, должна была по своей природе донести сигнал до Запада, кем бы они себя ни представляли – светлыми эльфами, гномами или "светлым городом на холме".

Сигнал же крайне прост: слышали, что сказал наш президент про наше новое оружие? Так вот: зря вы решили, что без объёмистых космических систем слежения, связи и управления оно будет вам не страшно. Во-первых, такие системы есть, а во-вторых, мы о том и говорим, что "наша армия и флот должны не только отвечать требованиям сегодняшнего дня, но и быть готовыми к завтрашним способам ведения вооружённой борьбы".

"Безусловно, решение этой задачи напрямую зависит от наличия современной орбитальной группировки спутников военного назначения", - согласился Шойгу с закулисными скептиками. После чего прессу от дальнейшего наблюдения за обменом мнениями избавили, и конкретные приказы отдавались закрытом от лишних ушей порядке.

Но одно было дано понять в, так сказать, "мотивировочной" части: вы, партнёры наши драгоценные, решили, что можете выводить в космос оружие и всякую орбитальную технику поддержки боевых действий на Земле? А с чего вы решили, что у вас на это монополия? Так что, простите, но – вы начали, а мы – ответим.

Чем ответим

В открытом режиме на селекторном том совещании были произнесены названия аппаратов: "Пион–НКС" и "Барс–М".

Тоже не случайно, конечно. Вот что собою представляют эти системы.

Всего в состав орбитальной военной группировки входят около 140 разведывательных спутников. Это говорят официальные данные, которые говорят не всё и не обо всём. Американцы, само собою, имеют свою систему наблюдения за объектами в космосе, есть и система информирования друг друга о назначении и координатах аппаратов. Чтобы неожиданностей не случилось. Но никто не заставляет говорить о втором или третьем назначении аппаратов.

Спутник "Барс-М" входит в систему специализированных спутников видовой разведки, которые занимаются наблюдением и подробной съёмкой поверхности Земли. Это продолжение прежней, не дотянутой платформы оптической разведки "Барс", - с собственной двигательной установкой и мощной оптической системой.

"Пион–НКС" вместе с не упомянутым "Лотосом-С" работают на космическую систему разведки и целеуказаний "Лиана". "Лотосы" закрывают радиотехническую разведку и ловят передачу данных и переговоры противника по любым, в том числе закрытым каналам связи. "Пионы" же следят за перемещениями военный техники противника на земле, в воздухе и в океане. Переданные ими сведения принимаются системой "Лиана", которая их обрабатывает и передаёт координаты потенциальных целей на командный пункт в режиме реального времени.

Это как раз к тому, что безымянная пока вечная крылатая ракета может спокойно кружить в воздухе на своём прямоточном ядерном двигателе, и "Авангард" может выпускать свои ядерные гиперзвуковые глайдеры в любом желаемом месте – целеуказания им поступят вовремя и полно. Так что, драгоценные западные "партнёры", - не волнуйтесь и не надейтесь. Космос – наш.

Око Саурона в сейфах Пентагона

Но, по некоторым данным судя, современная космическая следящая за США система России обладает несколько большими возможностями, нежели те, о которых говорится в открытых источниках. В них говорится, что наши спутники различают цели размером до трех метров. Автомобили, то есть, может отследить. Это, конечно, эпическая версия, если не знать, что ещё СССР располагал аппаратами, отличавшими израильские танки от египетских во времена "Войны Судного дня", то есть в 1973 году. Сегодняшние системы с орбиты могут колодки на груди американских генералов отсканировать, и по ним его послужной список выдать.

Так вот, в этом году создание системы "Лиана" планируется завершить окончательно. Спутники для неё, говорят, машиностроительный завод "Арсенал" начал уже выпускать серийно. Причём спутники эти – новой системы. Четвёртого поколения, сменившего систему "Персона".

А в разработке, судя по целевым утечкам, - уже аппараты пятого поколения, которые вообще могут заглянуть, образно говоря, в сейфы любого военного ведомства противника. Нет, не в стальные, конечно, до таких чудес техника вряд ли когда-нибудь вообще дойдёт. Довольно тяжело будет свесить "медвежатника" с геостационарной орбиты. Но поскольку "сейфы" в наше время всё больше электронные, то вот в них покопаться новая русская система разведки из космоса сможет с большим удовольствием.

Собственно, на это и намекнул Сергей Шойгу, назвав имена спутников.

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