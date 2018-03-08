7 марта стало известно, что кандидата в президенты РФ Ксению Собчак
внесли в базу сайта "Миротворец" из-за посещения оккупированного
Крыма в апреле и июле 2014 года. Накануне она заявила о намерении
посетить полуостров с разрешения украинских властей. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке 6 марта Собчак заявила, что
обратилась в посольство Украины за разрешением на въезд в Крым
Фото: Собчак против всех / Facebook 6 марта Собчак заявила,
что обратилась в посольство Украины за разрешением на въезд в
Крым.В Министерстве информационной политики Украины сообщили, что
Собчак сможет приехать в аннексированный Крым со стороны
материковой Украины, если она не посещала полуостров через
закрытые пункты пропуска.В посольстве Украины в России отметили,
что не получали от кандидата в президенты РФ обращения с
просьбой о посещении аннексированного Крыма.Министр иностранных дел
Украины Павел Климкин назвал запрос Собчак на посещение
Крыма "политической шизофренией".7 марта стало известно, что
Собчак внесли в базу сайта "Миротворец" из-за посещения
оккупированного Крыма в апреле и июле 2014 года.
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