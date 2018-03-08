Лидер "Руху нових сил" Михаил Саакашвили планировал полтора года отработать председателем Одесской облгосадминистрации и вернуться в Грузию, сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов. Труханов: Когда назначили Саакашвили, я были очарован им Фото: omr.gov.ua "Когда назначили Саакашвили, и я, и одесситы были очарованы им. Нам рассказывали, что приедут специалисты, которые сотворили чудо (в Грузии. – ), что инвестиции хлынут в город рекой. Сразу же от Саакашвили поступило встречное предложение: "Геннадий, я здесь на полтора года, мне нужно показать успех. Потом я вернусь в Грузию", – рассказал градоначальник.По словам Труханова, экс-президент Грузии на новом посту беспокоился о позитивном пиаре."Приходит как-то Саакашвили и говорит: "Геннадий, я хочу, чтобы мое появление в Одессе все заметили. Давай подсветим фасады зданий". Я сказал, что идея классная, мы этим занимаемся: проводим инвентаризацию только хозяйства, которой не было 20 лет, дальше будем искать партнеров или привлекать кредитные средства. Но это займет минимум полгода. Мы не можем просто так взять установить лампочки – фасады же еще отремонтировать надо, прежде чем подсвечивать. Однако, его это не устраивало – делать нужно было "здесь и сейчас", – поделился мэр.Труханов утверждает, что со временем Саакашвили "просто начал ябедничать" на него в Администрацию Президента."Но видимо в АП видели необоснованность этих жалоб, поскольку не отдельно реагировали. Я ведь тоже мог приехать объясниться, почему не желаю ставить подсветку на полуразвалившиеся фасады", – отметил чиновник.Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию с мая 2015-го по ноябрь 2016 года. Уходя в отставку, политик обвинил президента Украины Петра Порошенко в поддержке "коррупционного клана Труханова".Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает мэра Одессы в нанесении ущерба городскому бюджету. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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