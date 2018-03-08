Харьковчанину, подозреваемому в подделке банковских карт, грозит до 5 лет тюрьмы

Холодногорский отдел Харьковской местной прокуратуры №1 направил в Ленинский райсуд города обвинительный акт в отношении 30-летнего харьковчанина, подозреваемого в подделке платежных карточек одного из банков и кражах денег из банкоматов.

"В ходе следствия установлено 10 эпизодов преступлений. В течение октября-декабря 2017 года с карточек было около 30 тыс. грн. Максимальная санкция статьи предусматривает 5 лет лишения свободы", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Уголовное производство расследовалось по ч.ч. 1, 2 ст. 200, ч.ч. 1, 2 ст. 185 УК Украины.

По данным досудебного расследования, мужчина самостоятельно изготовил устройства для считывания информации с магнитной ленты банковских карт и установил их на входной двери двух отделений банка, где клиенты с помощью своей карты могли зайти в помещение в нерабочее время или выходные дни. Эти данные он использовал для изготовления дубликатов карт. Кроме того, подозреваемый установил в помещении скрытую камеру, которая записывала набор цифр пин-кода. Чтобы не выдать себя, подозреваемый снимал наличные небольшими суммами (как правило 1-2 тыс. грн) и в разных банкоматах.

Когда владельцы карт заметили, что с их счетов начали исчезать деньги, они обратились в банк, а сотрудники банка сообщили о происходящем в полицию.