"Без вас мы бы не состоялись". Кличко поздравил женщин с 8 марта. Видео
08.03.2018 04:32
Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинских женщин с праздником 8
марта. Его видеообращение опубликовали на YouTube-канале партии
УДАР. "Вы поддерживаете, когда сложно, вдохновляете мечтать и
воплощать мечты в жизнь. Без вас мы бы не состоялись! С праздником
весны вас, дорогие женщины! Мы вас любим! Мира вам, счастья и
улыбок судьбы!", – сказал градоначальник. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке | Мэр Киева поблагодарил
женщин за вдохновение Скриншот: Партія УДАР Віталія Кличка /
YouTube видео Видео:
Партія УДАР Віталія Кличка / YouTube