Американская компания Coca-Cola планирует создать алкогольный напиток.

Впервые за 125 лет своего существования руководство компании ради выхода на японский рынок выпустит алкогольный фруктовый напиток. Содержание спирта не будет превосходить 5%, передает со ссылкой на .

Эта новость появилась на официальном сайте Coca-Cola сразу после интервью с президентом японского филиала Джорджем Гардуньо.

Гардуньо отметил, что Coca-Cola планирует опыт с японским продуктом чжухай. Это консервированный напиток, в котором есть алкоголь.

Также он отметил, что выход на рынок нового продукта является примером того, что компания расширяет свои возможности и не боится экспериментировать.

"Coca-Cola всегда сосредотачивала свое внимание на безалкогольных напитках, и это будет небольшой опыт на определенном сегменте нашего рынка", - сказал Гардуньо.

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