|
В Белом доме заявили, что испытывают нехватку кадров из-за противодействия демократов в Конгрессе
|
08.03.2018 05:28
|
Демократическая партия в Сенате США прилагает "исторические
усилия", чтобы помешать работе Белого дома, отметила
пресс-секретарь администрации американского президента Сара
Сандерс. Сандерс прокомментировала текучку кадров в Белом доме
Фото: EPA Она назвала эту цифру "поразительной" и сказала, что
Демократическая партия в Сенате прилагает "исторические усилия,
чтобы помешать администрации Белого дома функционировать"."Тактика
сенатора Чака Шумера (возглавляющего демократическое
меньшинство. – ) привела к тому, что в состав нынешней
администрации утверждены на 102 кандидата меньше, чем до
этого", – подчеркнула пресс-секретарь.По словам Сандерс,
демократы "насильно добиваются проведения процедурных голосований
по номинантам, что занимает слишком много времени, а затем все
равно голосуют за их утверждение".При этом она не видит проблемы в
уходе из администрации Трампа ряда чиновников"У этой администрации
был исторический год. Белый дом – это место, где очень
напряженно работают, и нет ничего странного в том, что люди
приходят и уходят. Все равно мы продолжаем делать отличную работу и
фокусируемся на задачах, поставленных президентом", – заверила
Сандерс.В марте об уходе в отставку заявили директор по
коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс и экономический советник
президента США Гэри Кон.По данным Reuters, последовать их примеру
могут глава аппарата Белого дома Джон Келли и советник по
нацбезопасности Герберт Макмастер.Президент США Дональд Трамп
признал, что Белый дом покидает "много людей"."На самом деле это
действительно захватывающе и бодряще... Мне нравится беспорядок.
Это действительно хорошо", – отметил он.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира