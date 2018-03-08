Президент Украины Петр Порошенко выполнил предвыборное обещание о
децентрализации, отметил мэр Одессы Геннадий Труханов. Труханов: Я
доволен сегодня результатами и тем, что произошло в 2014 году Фото:
omr.gov.ua Градоначальник признал, что дело, которое расследуют
против него может навредить репутации президентской
команды."Я – человек, который ходит с подозрением от НАБУ. Это
не лучшая поддержка. Не знаю, хотят ли этого (на
Банковой. – ), – сказал Труханов.Мэр Одессы заверил,
что в Администрации Президента о грядущих выборах с ним никто не
говорил."Я доволен сегодня результатами и тем, что произошло в 2014
году. Когда в Одессу приезжал еще кандидат в президенты Петр
Алексеевич Порошенко вместе с Геннадием Зубко и Владимиром
Гройсманом, и в Оперном театре они презентовали стра
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