Украинский боксер Беринчик приехал к рингу на коне и в шароварах По теме: Серебряный призер Олимпиады-2012 в Лондоне, украинский боксер Денис Беринчик выехал на бой против колумбийца Хосе Луиса Прието на коне и в шароварах. При этом накрывшись флагом Украины, передает со ссылкой на . 30-летний украинец уверенно преодолел противника в шестом раунде. Таким образом Беринчик пыдтвердив владение титулом чемпиона WBO Oriental в легком весе. Украинский воин ​​регулярно радует своих поклонников оригинальными выходами на ринг. Так, в декабре прошлого года он вышел на бой за титул WBO Oriental против Аллана Валлеспина в костюме олимпийского мишки - символа Олимпийских игр 1980 года в Москве. Ранее он выезжал на ринг на мотоцикле, а также выходил в сопровождении "смотрящих", в костюме заключенного. Ломаченко помыл пол на тренировке Усика











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