|Украинский боксер Беринчик приехал к рингу на коне и в шароварах
|24.06.2018 23:36
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30-летний украинец уверенно преодолел противника в шестом раунде. Таким образом Беринчик пыдтвердив владение титулом чемпиона WBO Oriental в легком весе.
Украинский воин регулярно радует своих поклонников оригинальными выходами на ринг. Так, в декабре прошлого года он вышел на бой за титул WBO Oriental против Аллана Валлеспина в костюме олимпийского мишки - символа Олимпийских игр 1980 года в Москве. Ранее он выезжал на ринг на мотоцикле, а также выходил в сопровождении "смотрящих", в костюме заключенного.
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