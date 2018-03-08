Общество венгерской культуры Закарпатья выступает за введение постоянной миссии в регион, передает местное издание "Закарпатье онлайн" со ссылкой на официальные заявления организации, передает со ссылкой на .

Сообщается, что в одном из заявлений организация благодарит правоохранителей за раскрытие нападения на офис Общества венгров Закарпатья в феврале. Кроме того, организация "приветствует предложение о создании на Закарпатье специальной мониторинговой миссии, поскольку, учитывая события, которые произошли в области в последнее время, это крайне необходимая инициатива".

По данным издания, первый замглавы Закарпатского облсовета Иосиф Борто продолжает муссировать тему постоянной миссии в Закарпатской области. Отметим, ранее Венгрия предпринимала попытки инициировать введения миссии в регион.

Кроме того, Общество венгров Закарпатья раскритиковало решение Конституционного суда о признании закона об основах государственной языковой политики неконституционным.

Напомним, ранее сообщалось, что организатором нападений на Общество венгерской культуры является житель Приднестровья. Полиция раскрыла оба инцидента и задержала трех человек по подозрению в причастности к преступлению. Еще двух фигурантов задержали в Польше.

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