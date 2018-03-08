|На Донбассе за сутки получил ранение один украинский военный – штаб АТО
|08.03.2018 06:39
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Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.В 00.00 23 декабря 2017 года в зоне конфликта было объявлено новогодне-рождественское перемирие. 24 декабря, согласно сообщениям украинских военных, боевики нарушили договоренности и открыли огонь.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его полного соблюдения. Последняя попытка ввести режим прекращения огня на Донбассе провалилась 5 марта 2018 года.
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