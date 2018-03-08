В калифорнийском городе Линвуд ресторан McDonald's перевернул букву "M" на своем логотипе, чтобы получилась "W" (women – женщины). Этот материал можно прочитать и на украинском языке Перевернутая "М" появится на страницах McDonald's в соцсетях Фото: Josh Haskell ‏ / Twitter В ресторане в калифорнийском городе Линвуд букву "M" перевернули, чтобы получилась "W" (women – женщины). Еще в ста заведениях персонал будет носить головные уборы и униформу с таким логотипом. 8 марта "W" вместо "M" появится на страницах McDonald's в соцсетях.Член правления McDonald's Уэнди Льюис отметила, что шесть из десяти менеджеров американских ресторанов – женщины. Lynwood @McDonalds flips iconic golden arches into W to honor International Women's Day https://t.co/PZwwCLTkSG pic.twitter.com/SohZXHDZzs — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) 7 марта 2018 г. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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