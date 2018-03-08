В калифорнийском городе Линвуд ресторан McDonald's перевернул букву
"M" на своем логотипе, чтобы получилась "W" (women – женщины). Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Перевернутая "М"
появится на страницах McDonald's в соцсетях Фото: Josh Haskell /
Twitter В ресторане в калифорнийском городе Линвуд букву "M"
перевернули, чтобы получилась "W" (women – женщины). Еще в ста
заведениях персонал будет носить головные уборы и униформу с таким
логотипом. 8 марта "W" вместо "M" появится на страницах McDonald's
в соцсетях.Член правления McDonald's Уэнди Льюис отметила, что
шесть из десяти менеджеров американских ресторанов – женщины.
Lynwood @McDonalds flips
iconic golden arches into W to honor International Women's Day
https://t.co/PZwwCLTkSG pic.twitter.com/SohZXHDZzs
— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) 7 марта 2018 г.
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