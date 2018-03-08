Министерство информполитики Украины планирует показать фильм о
защитниках донецкого аэропорта в большинстве европейских столиц.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке В Украине ленту
посмотрели больше 310 тыс. зрителей Фото: Кіборги / Facebook Сеанс
пройдет под патронатом украинского Министерства иностранных дел. На
показ пригласят депутатов Европарламента, в частности, главу
делегации в парламентском комитете ассоциации между Украиной и
ЕСДариуша Розати.Министерство информполитики Украины планирует
показать ленту в большинстве европейских столиц.Премьера "Киборгов"
состоялась 7 декабря 2017 года. Фильм стал абсолютным
украинским рекордсменом в отечественном прокате за весь период
независимости Украины – его посмотрели больше 310 тыс.
зрителей, сборы превысили 22 млн грн.Украинские военные, которых
называли киборгами, защищали донецкий аэропорт в течение 242
дней до 22 января 2015 года. В ходе сражений были
полностью разрушены все здания аэропорта, оба
терминала и башня управления.
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