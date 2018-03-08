Министерство информполитики Украины планирует показать фильм о защитниках донецкого аэропорта в большинстве европейских столиц. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В Украине ленту посмотрели больше 310 тыс. зрителей Фото: Кіборги / Facebook Сеанс пройдет под патронатом украинского Министерства иностранных дел. На показ пригласят депутатов Европарламента, в частности, главу делегации в парламентском комитете ассоциации между Украиной и ЕСДариуша Розати.Министерство информполитики Украины планирует показать ленту в большинстве европейских столиц.Премьера "Киборгов" состоялась 7 декабря 2017 года. Фильм стал абсолютным украинским рекордсменом в отечественном прокате за весь период независимости Украины – его посмотрели больше 310 тыс. зрителей, сборы превысили 22 млн грн.Украинские военные, которых называли киборгами, защищали донецкий аэропорт в течение 242 дней до 22 января 2015 года. В ходе сражений были полностью разрушены все здания аэропорта, оба терминала и башня управления. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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