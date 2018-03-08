|Ніжна й красива Марія Яремчук на перших кадрах українського екшену (ФОТО)
|08.03.2018 07:41
|
Відома українська співачка Марія Яремчук має чим здивувати фанатів: зірка перевтілилась у актрису і зовсім скоро її можна буде побачити разом із Валерієм Харчишиним у новому фільмі "Легенда Карпат".
"Я не знала, в якому фільмі зніматимуся. Просто подзвонили знайомі з Чернівців і запросили. Приїхала на майданчик, мене одразу вдягли в хустку, сорочку, запаску і кожух. Зайшла в кадр і дуже хвилювалася, що вийде не натурально, бо досвіду в кіно не мала. А вийшло по-справжньому", - ділиться Марія.
У фільмі співачка гратиме роль коханої Олекси Довбуша, якого грає Харчишин.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями