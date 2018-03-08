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Ніжна й красива Марія Яремчук на перших кадрах українського екшену (ФОТО)
08.03.2018 07:41
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Відома українська співачка Марія Яремчук має чим здивувати фанатів: зірка перевтілилась у актрису і зовсім скоро її можна буде побачити разом із Валерієм Харчишиним у новому фільмі "Легенда Карпат".

"Я не знала, в якому фільмі зніматимуся. Просто подзвонили знайомі з Чернівців і запросили. Приїхала на майданчик, мене одразу вдягли в хустку, сорочку, запаску і кожух. Зайшла в кадр і дуже хвилювалася, що вийде не натурально, бо досвіду в кіно не мала. А вийшло по-справжньому", - ділиться Марія.

У фільмі співачка гратиме роль коханої Олекси Довбуша, якого грає Харчишин.

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