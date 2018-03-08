|Путепровод закроют на ремонт
|08.03.2018 08:01
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В в ночь на 11 марта закроют движение по путепроводу на пересечении проспекта Комарова и бульвара Вацлава Гавела. Дорога будет перекрыта в направлении улицы Академика Каблукова, передает со ссылкой на .
Изменения движения связаны с капитальным ремонтом путепровода,
сообщает на своей странице в Facebook компания Киевавтодор:
В планируют установить LED-освещение в пяти парках: Печерском ландшафтном, Соломенском, Наводницком, Куреневском, и в сквере на улице Городецкого.
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