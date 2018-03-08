В в ночь на 11 марта закроют движение по путепроводу на пересечении проспекта Комарова и бульвара Вацлава Гавела. Дорога будет перекрыта в направлении улицы Академика Каблукова, передает со ссылкой на .

Изменения движения связаны с капитальным ремонтом путепровода, сообщает на своей странице в Facebook компания Киевавтодор:

"Движение будет перекрыть с 22:00 10 марта по 6:00 11 марта", - говорится в сообщении.

В планируют установить LED-освещение в пяти парках: Печерском ландшафтном, Соломенском, Наводницком, Куреневском, и в сквере на улице Городецкого.

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