В прошлом году в Украину импортировали срезанных цветов почти $ 7 млн. Это около 92,2 млн цветов. На 25% больше, чем в 2016 году.

В основном в Украину завозили розы (36%), хризантемы (33%) и гвоздики (29%), передает со ссылкой на .

Наибольший импорт роз был из Эквадора. Из страны в прошлом году завезли 54% всех срезанных роз. Меньше, 22%, импортировали из Нидерландов.

В поставках гвоздик доминировала Турция (81%). Эквадор на 9,1% обеспечил Украине цветами.

Нидерланды стали абсолютным лидером по поставкам орхидей, хризантем и лилий. Страна в общем импорте срезанных цветов занимает половину всех объемов - 43%.

За период январь 2018 года Украина импортировала цветов на общую сумму $ 529 тыс. Это на 16,5% превышает аналогичные показатели 2017 года.

Крупнейшим поставщиком срезанных цветов в мире являются Нидерланды. В 2016 году страна обеспечила 49% мировых поставок цветов. К лидерам также входят Колумбия (15%), Эквадор (9%), Кения (8%) и Эфиопия (2%).

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