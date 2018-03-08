|Ратаковски показала купание в бассейне
|08.03.2018 08:47
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Morning in the desertПубликация от Emily Ratajkowski (@emrata) Мар 6, 2018 в 11:41 PST
Этот снимок стал первой фотографией в стиле ню, опубликованной Ратаковски после бракосочетания.23 февраля Ратаковски вышла замуж за 30-летнего актера Себастьяна Бир-Маккларда.Ранее Ратаковски позировала обнаженной для Harper's Bazaar и вместе со светской львицей Ким Кардашян снялась топлес, показывая при этом средний палец.Эмили Ратаковски имеет польские, английские, немецкие, еврейские и ирландские корни.В 14 лет она подписала договор с модельным агентством Ford Models. Работала с брендами одежды Forever 21 и Nordstrom, получила известность в модельном бизнесе после работы с фотографом Тони Дюраном.
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