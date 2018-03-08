Президент США Дональд Трамп четко дал понять, что утверждения о его связи с порноактрисой Стефани Клиффорд не соответствуют действительности, сказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Трамп отрицает связь с порноактрисой Фото: EPA По ее словам, Трамп дал четко понять, что утверждения о его связи с порноактрисой не соответствуют действительности."Это дело уже выиграно в арбитраже", – подчеркнула она.Клиффорд заявляла, что состояла в отношениях с Трампом в 2006 году (тогда он уже был женат на Меланье), но представители американского президента эту информацию опровергают.В феврале адвокат Трампа Майк Коэн признал, что платил актрисе, но не стал уточнять, за что именно. В СМИ полагают, что она получила деньги за молчание о связи с Трампом.LA Times сообщило 6 марта, что Клиффорд на прошлой неделе подала иск в суд Лос-Анджелеса, требуя признать недействительным соглашение о молчании, которое было заключено с Трампом в 2016 году, до его избрания на пост президента США.Порноактрисе 38 лет, она снялась более чем в 180 фильмах для взрослых. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что порноактрисой связи клиффорд президента Теги: мир