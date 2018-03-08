|Вся в чорному: вагітна Джамала продемонструвала елегантний образ (ФОТО)
|08.03.2018 09:05
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Відома співачка Джамала, тренер "Голосу країни" та переможниця "Євробачення-2016", напередодні у компанії зірок українського шоу-бізу відвідала прем'єру мультфільму "Руслан і Людмила: Викрадена принцеса".
Зірка, яка прийняла судьба в озвучуванні героїв, обрала для виходу на публіку елегантну чорну сукню, яка підкреслила чималий животик Джамали і доповнила образ чорною накидкою та туфлями на підборах.
"Справжні принцеси", - прокоментувала фото Джамала.
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