Как сообщила главный редактор "ГОРДОН" Алеся Бацман, в ночь на 8 марта сайт издания около часа был недоступен из-за DDoS-атаки. нападение на сайт издания началась примерно в 23.30 7 марта Фото: pixabay.com Как сообщила главред "ГОРДОН" Алеся Бацман, технические специалисты уже установили, что это была нападение DNS Amplification. При этом виде атаки злоумышленники отправляют умышленно сформированные запросы к DNS-зонам, содержащим большой объем "мусорного" трафика."Мы пытаемся получить больше информации. В 2014 году наш сайт регулярно атаковали хакеры, некоторые атаки, как установил наш технический отдел, тогда были организованы из России. Предполагаю, что кому-то очень не нравится, что мы пишем правду, что для нас нет запретных тем или неприкосновенных политиков. Но закрыть нам рот не удастся", – сказала Бацман.Сайт "ГОРДОН" был запущен 22 ноября 2013 года – на второй день протестов на Майдане. За прошедшие четыре года издание вошло в топ украинских интернет-СМИ. Ежедневно "ГОРДОН" читают 300–500 тыс. человек. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки сайт гордон издания был как Теги: общество