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Костюк пробилась в четвертьфинал турнира в Китае, разгромив местную теннисистку
08.03.2018 09:26
15-летняя украинка Марта Костюк разгромила представительницу Китая Фан Ин Сюнь со счетом 6:1 6:2. Костюк пробилась в следующий раунд Фото: ЕРА В матче второго раунда 15-летняя спортсменка разгромила представительницу Китая Фан Ин Сюнь со счетом 6:1 6:2.Соперницей Костюк в следующем раунде станет победитель матча между итальянкой Джасмин Паолини и словенкой Далилой Якупович.В первом раунде украинка обыграла спортсменку из Польши Урсулу Радванску.Призовой фонд соревнований в Чжухае составляет $60 тыс.В юниорском рейтинге ITF Костюк занимает пятую позицию, в рейтинге Женской теннисной ассоциации – 185-ю.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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