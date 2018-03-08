15-летняя украинка Марта Костюк разгромила представительницу Китая
Фан Ин Сюнь со счетом 6:1 6:2. Костюк пробилась в следующий раунд
Фото: ЕРА В матче второго раунда 15-летняя спортсменка разгромила
представительницу Китая Фан Ин Сюнь со счетом 6:1
6:2.Соперницей Костюк в следующем раунде станет победитель матча
между итальянкой Джасмин Паолини и словенкой Далилой Якупович.В
первом раунде украинка обыграла спортсменку из Польши Урсулу
Радванску.Призовой фонд соревнований в Чжухае составляет $60 тыс.В
юниорском рейтинге ITF Костюк занимает пятую позицию,
в рейтинге Женской теннисной ассоциации – 185-ю.
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