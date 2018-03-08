15-летняя украинка Марта Костюк разгромила представительницу Китая Фан Ин Сюнь со счетом 6:1 6:2. Костюк пробилась в следующий раунд Фото: ЕРА В матче второго раунда 15-летняя спортсменка разгромила представительницу Китая Фан Ин Сюнь со счетом 6:1 6:2.Соперницей Костюк в следующем раунде станет победитель матча между итальянкой Джасмин Паолини и словенкой Далилой Якупович.В первом раунде украинка обыграла спортсменку из Польши Урсулу Радванску.Призовой фонд соревнований в Чжухае составляет $60 тыс.В юниорском рейтинге ITF Костюк занимает пятую позицию, в рейтинге Женской теннисной ассоциации – 185-ю. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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