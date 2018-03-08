В городе Бирмингем, расположенном в американском штате Алабама, произошла перестрелка между учениками старшей школы Huffman High School. Об этом сообщает Al.com .

В результате происшествия три человека получили ранения, из них одна девушка скончалась во время госпитализации.

В настоящее время сотрудники полиции проводят расследование и выясняют причины стрельбы.

Кроме того, в школу направился мэр Бирмингема Рэндалл Вудфин.

Как сообщал svodka.net ранее, в американском штате Мичиган, в городе Маунт-Плезант студент застрелил своих родителей на территории Центрального Мичиганского университета из пистолета своего отца, который работал полицейским.

Напомним, что ученик школы во Флориде, где произошла перестрелка, в результате которой подросток застрелил 17 человек, Энтони Боргес получит от футбольного клуба "Барселона" медицинскую помощь , футболку с автографами игроков и шанс встретиться с Лионелем Месси.

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