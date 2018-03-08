В центре Киева произошел взрыв в помещении ресторана

В Киеве на улице Владимирской, близко от Национального музея истории Украины неизвестные совершили выстрел из гранатомета в помещение ресторана Лео, в результате детонации произошло возгорание, сообщает "Espreso.tv"

"В результате детонации произошло возгорание, в результате чего выгорело около 50 квадратных метров ресторана. Для тушения пожара были вызваны несколько подразделений ГСЧС. На месте работают полицейские, эксперты взрывотехнической службы, следственно-оперативная группа. Через некоторое время в нескольких десятках метров от места взрыва следователи нашли отстрелянную пусковую трубу (тубус). Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и круг лиц, причастных к нему", - говорится в сообщении.

По предварительным данным пострадавших нет. От взрыва в доме вылетели стекла в окнах.