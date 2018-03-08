Землетрясение магнитудой 6,7 баллов произошло в Папуа-Новой Гвинее в среду, 7 марта. Об этом сообщает Reuters .

В результате землетрясения в Папуа-Новой Гвинее погибли, по меньшей мере, 100 человек, еще несколько тысяч пострадали.

"Ущерб слишком большой. На восстановление страны уйдут месяцы и годы", - сказал премьер-министр страны Питер О’Нил, который совершил полет на вертолете над самыми пострадавшими районами.

Также множество людей пропали без вести, несколько тысяч человек получили ранения.

Из Австралии и Новой Зеландии в Папуа-Новую Гвинею отправили вертолеты с гуманитарной помощью - водой и медикаментами.

Спасатели до сих пор не могут попасть во многие деревни из-за того, что местность погрязла в оползнях и рухнувших дорогах.

Как сообщал svodka.net ранее, по состоянию на вторник, 26 февраля, в Папуа-Новой Гвинее насчитывается более 30 погибших в результате сильного землетрясения

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