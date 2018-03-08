В самом начале весны 1555 года астролог и врач Мишель де Нострадам издал свою первую книгу предсказаний, знаменитые «Центурии». Церковь тогда, само собой, очень заинтересовалась предсказателем и задалась вопросом: уж не демоны ли нашептывают Нострадамусу факты из будущего?

Но хитрый астролог обвел всех вокруг пальца и оставил внушительное наследие, которое пытаются расшифровать до сих пор, пишет со ссылкой на .

Что же напредсказывал нам Нострадамус и как разобраться в его наследии?

Темна вода во облацех

Современные «маги», «астрологи» и «провидцы» привыкли обращаться с четверостишьями Нострадамуса очень безответственно и своевольно. Как будто это гороскопы из копеечной газеты. Если вам где-то встретится утверждение, что кто-то поражен точностью его прогнозов или спокойно и легко их расшифровывает и интерпретирует, то знайте, что перед вами шарлатан.

Сам Мишель предупреждал, что предсказание будущего – штука сложная, туманная и крайне запутанная. Он сам был не до конца уверен, что его катрены будут означать в будущем, и на какие именно события указывают. Нострадамус воспринимал свои пророчества, как божий дар, который стоит записывать, потому что они могут кому-то пригодиться.

Поединок львов

Первым, скажем так, успехом Нострадамуса стала смерть французского короля Генриха II в 1559 году на рыцарском турнире. Копье его противника, графа Габриэля де Монтгомери, сломалось о доспехи короля, и обломки оружия вонзились Генриху глаза, через золотую решетку шлема. Тут-то толпа и вспомнила, что только четыре года назад Нострадамус написал:

«Молодой лев превзойдет старого,

На поле боя в одиночном поединке,

Поразив ему глаза в золотой клетке,

Что приведет старого льва к мучительной смерти.»

С этого эпизода и началась мода на расшифровку катренов астролога и попытки их как-то привязать к историческим событиями. Принято считать, что некоторые предсказания сбылись, а некоторые – нет. Впрочем, никаких подтверждений тому, что они были интерпретированы правильно, у нас нет.

Нострадамус и Украина

Само собой, в XVI веке, когда жил и пророчествовал Мишель де Нострадам, такого государства, как Украина на карте еще не было. Но в те времена много чего не было, из того, что сейчас есть, это и не удивительно. А вот указания на определенные географические регионы в его катренах встречались.

Самым распространенным катреном, который принято считать имеющим отношение к Украине, является четверостишье 3-95, которое гласит:

«Закон Мора будет умирать,

Затем придет другой, намного более прекрасный:

Борисфен первым откроет путь

Благодаря дарам и языкам более привлекательным.»

Борисфеном в XVI веке называли , на это и опираются многие толкователи пророчеств. Предполагается, что под «законом Мора» имеется в виду произведение современника Нострадамуса Томаса Мора «Утопия». Разнообразные эксперты любят интерпретировать смерть этого закона, как смерть социализма, проекта коммунистической утопии. И берегов Днепра должно прийти что-то новое, что заменит собой социалистические идеи.

Но не все так просто. В оригинале Нострадамус написал «la loy Moricque», а фамилия Томаса Мора пишется иначе. Некоторые исследователи полагают, что речь идет о «мавританском законе», то есть исламе. То есть Нострадамус предсказал упадок исламской цивилизации, на смену которой придет что-то, что возникнет на берегах Днепра.

Возможно, в связи с этим катреном, стоит рассмотреть еще один:

«Дважды будет вознесён наверх и дважды свергнут вниз,

Восток также ослабит Запад.

Его враг после многих битв,

Будет изгнан по морю и в нужде ослабеет.»

Сложно сказать, какое именно Восток тут имеется в виду. Но, если связать его с предыдущим, то получается, что в глобальном противостоянии Востока и Запада, по мнению Нострадамуса, землям у Днепра уготована особая роль. Возможно, в какой-то момент это будет трагичная роль, но с потенциалом.

Вообще, если верить Нострадамусу, нам стоит крепиться. Так как еще один катрен, который условно может повествовать о далеком для самого предсказателя будущем (и нашем с вами, увы, настоящем) гласит:

«Гибельные советы, бесчестные, осмотрительные,

Злонамеренное мнение, Закон будет предан.

Взволнованный, дикий, сварливый народ,

Как в местечке, так и в городе, всякое согласие ненавидит.»

Известно, что Нострадамус часто намекал на будущую войну, которая будет самой ужасной и разрушительной в истории человечества. На эту роль претендовали и Первая мировая, и Вторая. Но, судя по всему, эта война еще впереди.

Начало этой войны должно совпасть с разнообразными природными катаклизмами:

«Полночный Нептун сокроет Венеру,

Что повлечёт за собой страшные бедствия —

За тремя морями в южной стране разверзнется земля,

И будет сильное бедствие.»

И извержения вулканов:

«Проснётся девятнадцать клокочущих жерл,

Котёл для которых разжигает сам Дьявол.»

В общем, тяжелый период в истории человечества предсказал нам Нострадамус. Пока не совсем понятно, что можно считать точкой отсчета, ведь разнообразные природные катаклизмы и военные конфликты происходят на планете постоянно. Но лучше не расслабляться. Кто знает, что случится, когда «с неба придет Великий король ужаса», как предсказывал Нострадамус?

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