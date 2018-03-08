На улице Владимирской в центре Киева неизвестные совершили выстрел из гранатомета в помещении ресторана Лео. Об этом сообщает Еспресо .

После взрыва началось возгорание, огонь повредил приблизительно 50 квадратных метров ресторана. Для ликвидации пожара задействовали несколько подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

На месте происшествия работали сотрудники полиции, взрывотехники и следственно-оперативная группа. Правоохранители обнаружили отстрелянную пусковую трубу в нескольких десятках метров от места взрыва. Кроме того, они выясняют все обстоятельства правонарушения и круг лиц, которые к нему причастны.

Согласно предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. Однако от взрыва в здании вылетели стекла в окнах.

Как сообщал svodka.net ранее, в Броварах Киевской области сотрудники полиции провели задержание злоумышленника в возрасте 20 лет, который, выстрелив из травматического пистолета, нанес ранения двоим людям.

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