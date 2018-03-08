|Неизвестные открыли огонь из гранатомета в центре Киева
|08.03.2018 09:44
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На улице Владимирской в центре Киева неизвестные совершили выстрел из гранатомета в помещении ресторана Лео. Об этом сообщает Еспресо.
После взрыва началось возгорание, огонь повредил приблизительно 50 квадратных метров ресторана. Для ликвидации пожара задействовали несколько подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
На месте происшествия работали сотрудники полиции, взрывотехники и следственно-оперативная группа. Правоохранители обнаружили отстрелянную пусковую трубу в нескольких десятках метров от места взрыва. Кроме того, они выясняют все обстоятельства правонарушения и круг лиц, которые к нему причастны.
Согласно предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. Однако от взрыва в здании вылетели стекла в окнах.
Как сообщал svodka.net ранее, в Броварах Киевской области сотрудники полиции провели задержание злоумышленника в возрасте 20 лет, который, выстрелив из травматического пистолета, нанес ранения двоим людям.
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